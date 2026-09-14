Захарова обвинила Сикорского в русофобии после заявления о победе над Россией

Русофобия заставила министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского уверовать в непобедимость своей армии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла польского дипломата в своем телеграм-канале .

Она прокомментировала заявление министра о том, что в случае войны с Россией победит Польша, причем сделает это очень быстро. Захарова провела параллель с диагнозом.

«Русофобия головного мозга», — сказала она.

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон, комментируя слова Сикорского, выразил надежду на то, что он не станет по приказу британцев отправлять своих граждан на гибель. Интернет-пользователи тоже раскритиковали министра за безрассудство.

Ранее Сикорский призвал НАТО провести учения у границы с Калининградской областью.