«Разбухает и расширяется». Путин сделал заявление о НАТО
Путин сообщил о подготовке некоторых европейских стран к конфликту с Россией
Страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал. Североатлантический альянс расширяется, заявил президент России Владимир Путин, слова политика привел «Интерфакс».
Как отметил глава государства, европейские политики перестали скрывать свои намерения. Отдельные руководители государств прямо говорят об активных приготовлениях к военному противостоянию.
«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты», — объяснил Владимир Путин.
При этом сам Североатлантический альянс неуклонно расширяет свои границы. Число рисков для безопасности региона продолжает расти.
«НАТО разбухает и расширяется <…> Внешних угроз у России меньше не становится», — процитировало российского лидера РИА «Новости».
Подобными действиями, как объяснил президент, европейские главы пытаются спасти свои падающие рейтинги и прикрыть ошибки в экономической и социальной политике.
У России же нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. При этом главы европейских стран продолжают использовать украинцев как пушечное мясо, добавил президент.
В начале сентября президент Путин указал на то, что Россия должна быть готова ко всему.