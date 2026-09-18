Путин сообщил о подготовке некоторых европейских стран к конфликту с Россией

Как отметил глава государства, европейские политики перестали скрывать свои намерения. Отдельные руководители государств прямо говорят об активных приготовлениях к военному противостоянию.

«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты», — объяснил Владимир Путин.

При этом сам Североатлантический альянс неуклонно расширяет свои границы. Число рисков для безопасности региона продолжает расти.

«НАТО разбухает и расширяется <…> Внешних угроз у России меньше не становится», — процитировало российского лидера РИА «Новости».

Подобными действиями, как объяснил президент, европейские главы пытаются спасти свои падающие рейтинги и прикрыть ошибки в экономической и социальной политике.

У России же нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. При этом главы европейских стран продолжают использовать украинцев как пушечное мясо, добавил президент.

В начале сентября президент Путин указал на то, что Россия должна быть готова ко всему.