В США выдра пыталась утащить ребенка под воду

Fox News: в США выдра попыталась утащить ребенка под воду и покусала его мать

В штате Вашингтон выдра напала на мать с ребенком, гулявших по берегу. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Животное схватило ребенка и попыталось утащить на дно. Женщина вступилась за него, и выдра начала ее кусать. Зверь преследовал их и после того, как они убежали от берега.

Ребенка с укусами и ссадинами отправили в больницу. Выдру выловили и усыпили. Была ли она бешеной, еще предстоит выяснить.

По словам биологов, выдры редко нападают на людей. За последние 10 лет таких инцидентов в штате зафиксировали шесть. Причиной нападения чаще всего становятся попытки животного защитить территорию или пропитание.

В июле российская прокуратура начала проверку из-за того, что участники реалити-шоу «Последний герой» поймали и съели выдру.