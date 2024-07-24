Прокуратура проверит участников «Последнего героя» из-за съеденной выдры

Фото: Freepik

Прокуратура проверит участников реалити-шоу «Последний герой», находящихся в Горном Алтае, по заявлению телезрителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, неизвестный написал жалобу в прокуратуру после выхода в эфир четвертого выпуска нового сезона проекта. В нем нейрохирург Алан Царикаев поймал и вместе с соплеменниками приготовил и съел выдру.

Сам Царикаев отказался комментировать 360.ru что-либо, сообщив, что все подобные вопросы вправе обсуждать только представители телеканала-вещателя.

Блогер, обозревавший выпуск, заявил, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой, поэтому назвал участников шоу браконьерами.

В мае губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на слова участницы одного из реалити-шоу на телеканале «Пятница!», назвавшей город «дырой».

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте