Прокуратура проверит участников «Последнего героя» из-за съеденной выдры

Прокуратура проверит участников реалити-шоу «Последний герой», находящихся в Горном Алтае, по заявлению телезрителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, неизвестный написал жалобу в прокуратуру после выхода в эфир четвертого выпуска нового сезона проекта. В нем нейрохирург Алан Царикаев поймал и вместе с соплеменниками приготовил и съел выдру.

Сам Царикаев отказался комментировать 360.ru что-либо, сообщив, что все подобные вопросы вправе обсуждать только представители телеканала-вещателя.

Блогер, обозревавший выпуск, заявил, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой, поэтому назвал участников шоу браконьерами.

В мае губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на слова участницы одного из реалити-шоу на телеканале «Пятница!», назвавшей город «дырой».