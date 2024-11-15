В Иране решили лечить женщин от желания снять хиджаб

В столице Ирана планируют открыть психологическую клинику, в которой будут пытаться предотвратить отказ женщин и девушек от ношения хиджаба. Медицинское заведение будет направлено на повышение осведомленности о важности соблюдения религиозных традиций, сообщил арабский канал Al Arabiya .

«В клинике будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе, а также научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба», — заявила глава иранского департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Лечение в клинике будет добровольным, она станет частью более широких усилий по поддержанию религиозных и культурных традиций.

В Иране отправили в психбольницу студентку, которая вышла на улицу в нижнем белье в знак протеста против ношения хиджаба. Ранее жалоб на проблемы с психикой у студентки не было, а принудительное лечение — давняя практика иранских властей для всех, кто не поддерживает их политику.