В МИД заявили об отсутствии консульского доступа к арестованным в Баку россиянам

Российские дипломаты добиваются консульского доступа к арестованным в Баку россиянам. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен», — сказала она.

По словам Захаровой, российские дипломаты в Баку, а также сотрудники МИД из России активно работают по этому вопросу с представителями посольства Азербайджана.

Накануне вызванный в Министерство иностранных дел посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев получил решительный протест в связи с намеренным демонтажем отношений между двумя странами. Кроме того, дипломату вручили ноту за неправомерные действия силовиков при задержании россиян.