Трое рабочих погибли при пожаре на заводе под Тамбовом

Дело возбудили после гибели трех рабочих при пожаре на заводе под Тамбовом

В Тамбовской области возбудили дело после гибели рабочих из-за пожара на заводе в Котовске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«Сегодня утром в городе Котовске на территории завода произошло возгорание в одном из цехов. В результате погибли трое рабочих, еще несколько человек госпитализированы в медицинские учреждения», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности. Сейчас на заводе работают следователи, место ЧП осматривают, очевидцев допрашивают.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале заявил, что причиной возгорания в цехе стало нарушение технологических процессов.

Огонь оперативно потушили. Помимо трех погибших, еще трое пострадали, двоих из них госпитализировали.

Ранее сильный пожар случился в ангаре на юге Петербурга. К тушению приступили 40 спасателей.