Подмосковье выиграло 2 медали на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

На стадионе «Пламя» в Подольске проходят межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди команд МЧС Центрального федерального округа. Участники из Московской области выбились в лидеры, показав выдающуюся подготовку.

Накануне пожарные и спасатели соревновались в боевом развертывании. Мужские команды продемонстрировали высокую скорость и четкую координацию. Победу в этой дисциплине одержала сборная Подмосковья, оставив позади команды из столицы и Курской области, занявшие второе и третье места соответственно.

Среди девушек в возрасте от 15 до 18 лет сильнее всех оказались представительницы Ярославской области. Серебро и бронзу получили команды из Калужской и Тульской областей.

Среди юношей лучший результат показали спасатели из Московской области. Участники из Ярославской и Смоленской областей завершили соревнования на второй и третьей позициях.

В третий день состоялись пожарная эстафета и двоеборье, где нужно было преодолеть полосу препятствий и подняться по штурмовой лестнице.

Финальные испытания и церемония награждения победителей пройдут завтра.