Раздевшуюся в знак протеста иранку заперли в психбольнице

Вышедшую на улицу в нижнем белье в знак протеста против ношения хиджабов студентку из Ирана Аху Дарьяи отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на университетскую газету «Фархихтеган» сообщило издание IranWire .

Авторы материала уточнили, что никаких жалоб на проблемы с психикой до этого у студентки не фиксировали, а принудительное лечение в лечебных учреждениях — давняя практика иранских властей для всех, кто не поддерживает их политику.

По словам министра науки Ирана Хоссейна Симаи Саррафа, решение о госпитализации студентки поддержала ее семья.

Аху Дарьяи стала не первой иранской женщиной, которую заперли в психиатрической больнице за протест против ношения хиджаба. В 2017 году принудительной госпитализации подвергли Виву Моххамед, которая публично сняла платок, протестуя против ограничений в одежде для женщин Ирана. Власти страны тогда публично заявили, что задержанная страдала приступами депрессии.

О задержании студентки университета Азад в Тегеране стало известно на прошлой неделе. Аху Дарьяи вышла на территорию кампуса вуза в нижнем белье. Так она ответила на регулярную критику за неправильное ношение хиджаба.

По данным СМИ, студентку оперативно задержали члены силового крыла «Басидж», которые увезли Дарьяи на машине в неизвестном направлении, предварительно избив.