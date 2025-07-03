Оконные блоки начали менять в спортшколе «Орбита» в Люберцах

Более 10 стеклопакетов заменят в спортивной школе в Дзержинском. Работы стартовали еще в июне.

Деньги на ремонт выделили из муниципального бюджета. Новые окна защищены от ультрафиолета и высоких температур благодаря обработке серебром.

«Специалисты подрядной организации начали с демонтажа внешних рам и установки нового двухкамерного стеклопакета. Всего заменят 12 стеклопакетов», — сказал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

После установки новых окон специалисты также обновят паркетный пол в зале школы. Они демонтируют старое покрытие, загерметизируют щели, сделают новую разметку и заново покроют пол лаком.

Все работы должны закончить 31 июля. Отметим, что в «Орбите» тренируются более 800 детей по 12 направлениям и 300 детей — на дополнительных физкультурно-оздоровительных программах.