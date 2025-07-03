Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 3 июля

Фото: Губернатор проверил ход работ на участке трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском г.о. / Медиасток.рф

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 3 июля. Это на 0,2% больше, чем неделей ранее. Пробки оценили в четыре балла.

Движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, воздержаться от резких маневров и не превышать скорость.