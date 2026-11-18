«Не ставим перед собой задачи». Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО
Пашинян: Армения не ставила перед собой задачу по присоединению к НАТО
Армения не стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, сообщило РИА «Новости».
«Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу», — заявил он.
Пашинян объяснил, почему Армения не присоединилась к заявлению «Об основополагающих принципах европейской безопасности» на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. В документе содержались ссылки на роль НАТО.
По его словам, он представил европейским партнерам этот аргумент. Они с пониманием отнеслись к позиции армянской стороны.
Принятая в Дублине хартия носила антироссийский характер. В ней, помимо прочего, содержались положения якобы об усилившихся гибридных кампаниях со стороны Москвы.
Ранее Пашинян сообщал, что планирует посетить Россию в декабре.