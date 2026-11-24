Российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА) подтвердило информацию о гибели россиянина при авиаударе по больнице в Газе 12 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее брат погибшего рассказал журналистам, что россиянин Разак Абу Шейра, окончивший Воронежский медицинский университет, находился на дежурстве и погиб при авиаударе Израиля по больнице «Насер» в Газе. ЧП произошло в ночь на 12 ноября.

«Подтверждаем информацию», — заявила пресс-секретарь дипломатической миссии Юлия Овсянникова.

В представительстве обратили внимание, что мужчина работал врачом-хирургом и в момент случившегося был на рабочем месте.

Израильские военные нанесли удар по учреждению заявив, что силы ХАМАС хранили там оружие, а также допрашивали и пытали людей. В организации опровергли эти доводы.

Ранее США атаковали остров Кешм в Ормузском проливе.