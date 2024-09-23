Японские города нажились на продаже металлов из праха умерших

Десятки японских городов занимаются продажей золота, палладия и титана, полученных из пепла кремированных останков. Об этом сообщило издание Nikkei Asia .

Прах чаще всего забирают семьи покойных, однако в государственных крематориях все равно остается часть пепла. Именно из него и добывают металлы. Зачастую прах содержит золото и палладий из зубных пломб, а также титан из костных имплантов.

Проведенный изданием опрос показал, что почти половина из 88 крупных японских городов продавали металлы, добытые из пепла. Благодаря реализации золота, палладия и титана населенные пункты получили до 2023 финансового года 6,49 миллиарда иен, то есть примерно 45 миллионов долларов.

Одним из городов, занимающихся продажей металлов из праха, стал Киото. В 2023 финансовом году он заработал таким образом 303 миллиона иен.

«Мы решили, что будет целесообразно использовать доходы от металлов, извлеченных из пепла, чтобы сделать крематории более удобными, в том числе путем их модернизации», — отметили в городском управлении здравоохранения и социального обеспечения.

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