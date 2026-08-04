В Киргизии запретили кремировать тела умерших

Закон, запрещающий кремацию тел умерших, подписал президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом сообщила его пресс-служба .

Изменения внесли в закон «О погребении и похоронном деле». Из него исключили нормы, позволяющие предавать тела умерших огню, проводить захоронение и подзахоронение урны с прахом.

Запретили сжигать в крематориях умерших людей, абортированных или мертворожденных эмбрионов. Допускается только санитарное термическое уничтожение человеческих органов и тканей, которые образуются в результате медицинской деятельности.

Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

В Киргизии нет ни одного действующего крематория. Дискуссии об их постройке идут в стране с 2024 года. Исламское духовенство относится к сожжению тел с неодобрением.

В Московском регионе действуют три государственных и один частный крематорий. Многие жители выбирают кремацию по экономическим или психологическим причинам.