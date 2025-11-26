Адвокат Васильев пояснил, что развеять прах человека после смерти можно в соответствии с волеизъявлением умершего

Балетмейстер, режиссер и продюсер Андрис Лиепа сообщил, что над Окой был развеян прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой. Адвокат Сергей Васильев в беседе с aif.ru пояснил, как законно выполнить последнюю волю человека, пожелавшего, чтобы его прах развеяли после смерти.

Это возможно в соответствии с волеизъявлением умершего, но с рядом условий.

По словам адвоката, погребение в форме развеивания праха может проводиться с воздушных судов, космических аппаратов или путем затопления тела в море и других водоемах. Однако «такие действия должны быть согласованы лицами и организациями, проводящими погребение, с органами Госсанэпиднадзора и охраны окружающей природной среды».

Щедрин ушел из жизни 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет, а Плисецкая — 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет.