Сегодня 19:07 Бриллианты навсегда. Можно ли превратить прах умершего в драгоценный камень Юрист Сикач: превращение праха в бриллиант не надругательство 0 0 0 Фото: Martin Poole / Global Look Press Интересное

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Прах покойника можно превратить в алмаз, из которого выйдет голубой бриллиант. Как выяснили СМИ, такая услуга пользуется популярностью в России, хотя стоит недешево: цены стартуют от полумиллиона рублей. Начинать ли беспокоиться тем, кого жена неожиданно стала звать «мой драгоценный»?

Украшения из пепла умерших Бриллианты из праха покойных стали последним трендом ритуальных услуг. Во всем мире, в том числе в России, можно получить осязаемую память об ушедших близких или домашних питомцах — красивый драгоценный камень. Главное, чтобы покойного кремировали, а в кармане было полмиллиона рублей: это минимальная стоимость заказа. Сначала создают алмаз. Для этого нужно минимум полкило праха (после кремации остается куда больше, так что хватит с запасом). Из него с помощью химически активных веществ извлекают чистый углерод и очищают от примесей, но не всех — такой элемент, как бор, придает камням голубоватую окраску. Затем углерод превращается в графитовые листы. Их помещают в специальные камеры, и там через шесть-восемь недель вызревает алмаз. Его впоследствии отдают ювелиру, а тот уже превращает камень в настоящий бриллиант массой минимум в два карата. Его можно вставить в кольца, кулоны, серьги, браслеты или хранить отдельно.

Необычные похороны Бриллианты — не единственная оригинальная идея для похорон. С конца прошлого века прах кремированных людей и домашних животных могут вывозить в космос. Там пепел либо рассыпают, либо отправляют на орбиту в капсуле, которая постепенно притягивается к Земле и сгорает в плотных слоях атмосферы. Именно так нашел свой последний приют ветеран космодрома Байконур, старший инженер-испытатель телеметрии Виталий Федоров — его прах запустили с ракетой-носителем «Союз». А вот останки основателя астрогеологии Юджина Шумейкера захоронили непосредственно на Луне. Сегодня такие услуги доступны в России, причем даже без помощи Роскосмоса: ритуальщики могут просто послать метеозонд, который развеет кремированные останки на высоте 30 километров. Конечно, это не бриллиант, на пальце не поносишь, зато можно правдиво говорить «мой дедушка был космонавтом».

Фото: Туманность Гантель, также известная как Messier 27. z03 / Global Look Press

Те, кто заботится об экологии, придумали соответствующие ритуалы. Один из них — «естественное погребение», когда покойного просто заворачивают в саван (только из натуральных материалов и биоразлагаемый!) и опускают на небольшую глубину в землю. Никаких гробов, посмертной косметики и формальдегида. Есть вариант подмешать прах усопшего в смесь для изготовления рифов, которые потом ставят в океан. Можно хоронить в специальном «грибном костюме», пропитанном спорами, — впоследствии тело превратится в грибницу. Либо тело просто замораживают жидким азотом, разбивают и толкут в порошок, который можно использовать для удобрения растений.

Фото: Mark Langridge / Global Look Press

Законно ли превращать прах в бриллианты Однако законны ли такие нестандартные похороны? Если буквально трактовать закон «О погребении и похоронном деле», то каждый усопший обязан быть похоронен в местах погребения, рассказал 360.ru адвокат филиала ПККА — конторы «Берест» Максим Сикач. «Такие места погребения: общественное, воинское или вероисповедальное кладбище, семейное (родовое) захоронение, „стена скорби“ или крематорий. В то же время не установлен срок, в который это должно произойти», — пояснил адвокат. По его словам, формально, пользуясь этой лазейкой, можно превратить прах умершего в бриллиант. Либо не хоронить урну с пеплом кремированного родственника, а хранить ее у себя дома, как делают некоторые семьи.

Интересно то, что в законе одна из глав называется «Гарантии осуществления погребения». То есть государство гарантирует, что в случае смерти человек будет погребен. Однако пользоваться этой услугой человеку не обязательно в обсуждаемом случае. Но при общем порядке погребения необходимо соблюдать нормы действующего законодательства. Максим Сикач

Зачастую тех, кто хочет как-то неординарно захоронить прах близкого человека, пугают 244-й статьей Уголовного кодекса России о надругательстве над телами умерших. Но там нет четкого определения, что именно считается надругательством, отметил адвокат. Исходя из правовых позиций судов, превращение праха в бриллиант таковым тоже не будет.

Фото: Global Look Press

«Надругательство над телом умершего может быть совершено в любой форме, оскорбляющей память о нем и чувства его близких. Термин „надругательство“ в этом контексте доктрина уголовного права определяет как совершение безнравственных действий, выражающихся в глумлении над останками человека», — уточнил Сикач. Незахоронение усопшего по корыстным мотивам, например для получения вместо него пособий и пенсий, можно квалифицировать как надругательство над телом. Такая точка зрения непопулярна в правовых кругах, однако имеет право на существование.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Какие документы необходимы Чтобы сделать алмаз из праха, никаких дополнительных бумаг оформлять не нужно. Сикач уточнил, что для кремации покойного нужен хотя бы минимальный пакет документов. Прежде всего — свидетельства о смерти. Для его получения требуются паспорт умершего и его полис ОМС, справка о причине смерти и паспорт того, кто хоронит. «Чтобы получить тело из морга, необходимо свидетельство о смерти и договор на оказание услуг по кремированию. Для кремации просят свидетельство о смерти, само тело и паспорт того, кто заберет урну. По итогам сожжения выдается справка о проведении кремации», — перечислил адвокат. Он подчеркнул, что с этими документами уже можно обращаться в организацию по созданию алмазов из праха усопшего. Если же человек сам хочет быть похоронен таким образом и есть желание подстраховаться, можно прописать в завещании или как-то иначе выразить свою последнюю волю при свидетелях. Тогда родственники будут обязаны провести эту процедуру.

Законодательство Российской Федерации дает гарантию, а не обязывает проводить захоронение исключительно теми способами, которые указаны в законе, подчеркнул Сикач. Иные способы остаются на усмотрение граждан. Единственное условие — соблюдать санитарные и другие требования.

Если родственники договорятся с Роскосмосом об отправке капсулы в космос — их право. Однако это может попасть под нарушение руководящих принципов комитета по использованию космического пространства в мирных целях по предупреждению образования космического мусора 2007 года. Максим Сикач

Адвокат уточнил, что под космическим мусором понимаются все находящиеся на околоземной орбите или возвращающиеся в атмосферу антропогенные объекты, включая их фрагменты и элементы, которые утратили свои функции. Правда, размер праха ничтожно мал и едва ли может повлиять на работу космических аппаратов или повредить их обшивку. Что касается санитарных требований, то сегодня нельзя повторять практику зороастрийцев Древней Персии и строить «башни молчания», куда клали усопшего, чтобы его тело раздирали хищные птицы. Или устраивать «висячие» гробы на стенах или скалах, как это практиковали в Китае. Такое погребение будет признано нарушающим закон, заверил Сикач.