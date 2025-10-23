В США сотрудники похоронного бюро потеряли тело и выдали другого покойника

В Лос-Анджелесе семья умершего Джоуи Эспинозы подала в суд на похоронное бюро, выдавшее им другого покойника. Об этом сообщил телеканал CBS .

Тетя Эспинозы Лаура Леварио рассказала, что сотрудники даже не знали, где останки ее племянника. Семью пригласили в другое помещение, но и там лежало чужое тело. Больше часа потребовалось, чтобы исправить ситуацию. После этого муж Леварио попал в больницу с сердечным приступом.

Похоронное бюро попыталось извиниться, предложив компенсацию в 200 долларов, хотя погребение стоило почти 20 тысяч.

«Когда ты тратишь такие деньги на место, ты рассчитываешь, что они сделают все правильно», — заявила Леварио журналистам.

Само похоронное бюро отказалось от комментариев.

Ранее в Италии сотрудники морга по ошибке кремировали не то тело и выдали семье из Румынии прах молдавского рабочего.