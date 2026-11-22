Лавров счел глав МО Британии и ФРГ Стритинга и Писториуса неадекватными

Министры обороны ФРГ и Великобритании Борис Писториус и Уэс Стритинг, вероятно, находятся в неадекватном состоянии. Об этом «Вестям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я не могу комментировать высказывания людей, которые, по-моему, в неадекватном состоянии», — ответил он на вопрос о высказываниях относительно ударов боевиков ВСУ по территории России.

Ранее Писториус принес извинения замглавы Пентагона Элбриджу Колби. Причиной стало высказывание главы Минобороны, который назвал критику Колби в адрес Украины насчет неэффективности ударов по России «довольно глупым делом».

Специальный представитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами в области инвестиций Кирилл Дмитриев посмеялся над ситуацией и напомнил, что «вассал не должен спорить с хозяином».