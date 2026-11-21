В Казахстане раскритиковали Геннадия Хазанова за насмешки над историей столицы

Пользовательница социальной сети Баглан Жабина заявила, что осталась недовольна творческим вечером народного артиста России Геннадия Хазанова, который прошел 17 ноября в Астане. По ее словам, выступление не оправдало ожиданий, хотя она шла на него с большим интересом.

Жабина рассказала, что артист начал программу с насмешек над Филиппом Киркоровым, а затем перешел к Казахстану. В частности, Хазанов пошутил о неоднократном переименовании столицы и предложил установить памятник трактору.

«В самом начале прозвучали насмешки в адрес Киркорова. Затем артист перешел к критике Казахстана», — написала женщина.

В комментариях к публикации мнения разделились. Одни пользователи поддержали Хазанова и сочли его высказывания частью формата творческого вечера. Другие посчитали шутки артиста чрезмерно резкими.

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