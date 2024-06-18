Украина не дождется французских истребителей
Valeurs Actuelles: Франция сможет передать Украине только 6 из 26 истребителей
Украина может не рассчитывать на 26 французских истребителей Mirage 2000-5. Как сообщило издание Valeurs Actuelles, ВСУ передадут только шесть таких самолетов.
Отправка всех имеющихся Mirage 2000-5, указали журналисты, попросту нанесет урон французским военно-воздушным силам.
«Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало», — посетовали авторы материала, сославшись на военный источник.
Французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон заметил, что передача 26 самолетов Украине поставит ВВС Франции на колени.
Французский лидер Эммануэль Макрон обещал украинцам передать истребители Mirage 2000-5 и до конца года организовать подготовку пилотов ВСУ. Президент Франции подчеркивал, что поставленные вооружения не станут использовать для бомбардировок мирных целей на российской территории.
Британский эксперт Александр Меркурис отмечал, что французские истребители нужны ВСУ, поскольку весь украинский флот Су-24 уничтожен.