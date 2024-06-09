«Уничтожили весь флот». Зачем Франции отправлять истребители на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон решил отправить на Украину истребители Mirage 2000-5, потому что ВСУ лишились всех собственных самолетов Су-24. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

«Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24», — выразил уверенность он.

Эксперт уточнил, что ВСУ использовали Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow.

В четверг, 6 июня, Макрон пообещал передать Украине пять самолетов. По его словам, подготовку украинских пилотов организуют до конца 2024 года.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо за это решение назвал Макрона абсолютно сумасшедшим. По его словам, передача истребителей, с одной стороны, ослабит французскую армию, а с другой — приблизит третью мировую войну.