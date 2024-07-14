Пуля прошла в сантиметре от головы. Трамп сообщил о своем самочувствии после покушения

NYT: после вероятного покушения Трамп чувствует себя хорошо

Пуля прошла примерно в сантиметре от головы экс-лидера США Дональда Трампа, выступавшего на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщила газета The New York Times .

В сети появились кадры с мероприятия. На них политик выступал с речью, когда начались звуки стрельбы. В какой-то момент он схватился за ухо. На последующих фото видно, что из уха на лицо течет кровь.

По данным журналистов, сейчас Трамп чувствует себя нормально, его осматривают врачи. Секретная служба начала выяснять обстоятельства случившегося. Личность нападавшего пока не установили.

Американский президент Джо Байден заявил, что ему не поступали данные о вероятном покушении на его оппонента.