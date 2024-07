У банковской сети Австралии и Новой Зеландии начались проблемы из-за сбоя Microsoft

Перебои с онлайн-банкингом начались в том числе у клиентов National Australia Bank, Bendigo Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand, ASB Bank. Люди жаловались на невозможность совершить электронный платеж.

В ASB Bank, сообщила газета The New Zealand Herald, подтвердили недоступность некоторых банковских услуг. Причиной указали «проблемы с внешним поставщиком связи». Они также затронули телекоммуникационные и банковские компании по всему миру.

Новозеландцы пожаловались журналистам на задержки рейсов и проблемы, возникшие в сфере транспортных услуг. В стране, по данным авторов статьи, перестали работать кассовые системы магазинов и супермаркетов.

В компании Crowdstrike сообщили, что уже начали устранять ошибку обновления, из-за которой произошел глобальный сбой в работе устройств на ОС Windows.