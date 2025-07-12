За ночь в регионах сбили более 30 беспилотников

Больше всего дронов военные перехватили под Брянском — там уничтожили 16 аппаратов. В Крыму ликвидировали четыре аппарата, в Ростовской области — три, в Курской — два, в Воронежской — один. Над Черным морем поразили пять БПЛА, а над Азовским — один.

Врио губернатора региона Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил попытку ВСУ ударить по региону. По его словам, украинские боевики запустили дроны в Миллеровский район. В результате паления обломков БПЛА никто не пострадал, обошлось без повреждений инфраструктуры.

В прошлую ночь в регионах отразили налет более 150 беспилотников. В Курской области военные уничтожили 53 дрона. Атаки БПЛА также зафиксировали в Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областях, в Крыму, Московском регионе и над Черным морем.