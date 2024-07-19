Crowdstrike начала устранять проблему, которая привела к глобальному сбою

Глава Crowdstrike: проблема, приведшая к всемирному сбою, не вызвана кибератакой

Alessandro Cimma
Фото: Alessandro Cimma/Global Look Press

Специалисты компании Crowdstrike приступили к устранению ошибки обновления, которая привела к глобальному сбою устройств на операционной системе Windows. Об этом в социальной сети X сообщил глава поставщика кибербезопасности Джордж Курц.

По его словам, проблему уже выявили, речь не идет о нарушении безопасности или сторонней кибератаке.

«Это не кибератака или инцидент в сфере безопасности. Проблему обнаружили, изолировали, применяются все необходимые меры по ее решению», — написал Курц.

Утром 19 июля по всему миру начался сбой глобальный сбой техники, работающей на базе Windows. От него пострадали авиакомпании, банки и операторы связи.

Причиной стало ошибочное обновление от Crowdstrike, которое отключило серверы и компьютеры от сети, заставляя их перейти в цикл восстановления, из-за чего техника не смогла запустить систему.

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте