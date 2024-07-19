Crowdstrike начала устранять проблему, которая привела к глобальному сбою

Глава Crowdstrike: проблема, приведшая к всемирному сбою, не вызвана кибератакой

Специалисты компании Crowdstrike приступили к устранению ошибки обновления, которая привела к глобальному сбою устройств на операционной системе Windows. Об этом в социальной сети X сообщил глава поставщика кибербезопасности Джордж Курц.

По его словам, проблему уже выявили, речь не идет о нарушении безопасности или сторонней кибератаке.

«Это не кибератака или инцидент в сфере безопасности. Проблему обнаружили, изолировали, применяются все необходимые меры по ее решению», — написал Курц.

Утром 19 июля по всему миру начался сбой глобальный сбой техники, работающей на базе Windows. От него пострадали авиакомпании, банки и операторы связи.

Причиной стало ошибочное обновление от Crowdstrike, которое отключило серверы и компьютеры от сети, заставляя их перейти в цикл восстановления, из-за чего техника не смогла запустить систему.