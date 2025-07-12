ФРГ поставит Украине дальнобойные ракеты к концу июля

Германия поставит Украине первые дальнобойные ракеты к концу июля. Об этом в эфире канала ZDF заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в Минобороны ФРГ.

По словам военного, ВСУ необходимы ракетные системы, которые смогут поражать цели в глубине российской территории. Речь идет о складах, командных пунктах, самолетах и аэродромах. Германия предоставит Украине финансовую помощь для приобретения ракет.

«Сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией», — сказал Фройдинг.

По его словам, ФРГ инициировала эту программу лишь в конце мая, а уже к концу июля ВСУ получат первые дальнобойные системы. Поставки продолжатся в количестве, достигающем высокого трехзначного числа, что «значительно усилит ПВО и боевые возможности Украины».

Ранее в Германии заявили, что Украина может не допустить тотального поражения в конфликте только в двух случаях, в каждом из которых ей придется отступить.