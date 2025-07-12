Россия и Украина обменяются посылками для пленных

Украина и Россия в скором времени планируют обменяться новой партией посылок для военнопленных от их близких. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что обмен посылками будет двусторонним.

Москалькова также рассказала, что украинские пленные просили у нее Библию, крестики и книги. Сдавшимся военным оказывают необходимую медицинскую помощь.