Сегодня 08:05 Россия и Украина обменяются посылками для пленных Фото: РИА «Новости»
Украина и Россия в скором времени планируют обменяться новой партией посылок для военнопленных от их близких. Об этом
РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — сказала омбудсмен.
Она подчеркнула, что обмен посылками будет двусторонним.
Москалькова также рассказала, что украинские пленные
просили у нее Библию, крестики и книги. Сдавшимся военным оказывают необходимую медицинскую помощь.
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