Мир 10 мая 2024, 18:37 Требование к Украине по отказу от потерянных территорий озвучили в США FP: США должны выразить несогласие с целью Украины по возвращению территорий РИА «Новости»

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Администрации президента США Джо Байдена необходимо публично выразить несогласие с нереалистичными целями властей Украины по возвращению утраченных территорий. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

«Белому дому нужно объявить публично, что цели США и Украины не совпадают. Им нужно сказать, что цель Киева по возвращению каждого дюйма территорий является нереалистичной», — отметили авторы статьи.

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Журналисты добавили, что Байден уделяет мало внимания стратегическому планированию действий США по украинскому вопросу.

«Весь план состоит в том, чтобы обеспечить Киеву нескончаемый поток денег, однако эта стратегия даст осечку рано или поздно. Важно другое — настало время стремиться к переговорам между Россией и Украиной», — подчеркнули они.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.