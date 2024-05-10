Спецоперация 10 мая 2024, 16:02 Путь к миру на Украине назвали в Финляндии Президент Финляндии: единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя РИА «Новости»

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Единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя. Такое мнение в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung озвучил президент Финляндии Александр Стубб.

«Надеюсь, мы сумеем в следующем году достичь ситуации, которая откроет дорогу к соглашению. Но пока мы ее не достигли. Сейчас единственный путь к миру лежит на поле боя», — сказал он.

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Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявлял, что президент России Владимир Путин в течение нескольких месяцев указывает на готовность к диалогу по разрешению конфликта на Украине, но не к существенным уступкам. По его словам, ВС России применяют агрессивную тактику, призванную убедить ВСУ в бессмысленности продолжения боевых действий.

В июне в Швейцарии пройдет конференция по мирному урегулированию украинского конфликта. Представителей России на мероприятие не пригласили.