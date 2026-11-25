Гражданин России Александр Суворов сознался, что участвовал в сговоре с целью нарушения американского законодательства об экспортном контроле при поставках электроники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

По его данным, 52-летний россиянин ранее проживал в Швеции. В рамках сделки со следствием он признал, что в период с марта 2022 года по апрель 2023 года руководил сетью закупок для контрабанды в Россию. Мужчина занимался поставками электронных компонентов, в том числе продукции двойного назначения.

Ведомство уточнило, что Суворов и связанные с ним структуры передали американским компаниям более 70 тысяч долларов в качестве оплаты. Приговор россиянину вынесут 29 марта 2027 года. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы, а также штраф до миллиона долларов.

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