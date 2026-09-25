«Ожидайте». Трамп дал оценку встрече с Си Цзиньпином

Трамп пообещал миру «потрясающие вещи» после переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшуюся встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на странице в социальной сети Truth Social .

«У нас состоялась продуктивная встреча с председателем Си Цзиньпином как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что китайский председатель, как и он сам, предпочитает использовать выражение «суперинтеллект» вместо термина «искусственный интеллект».

До этого Цзиньпин также позитивно оценил встречу с Трампом и заявил, что лидеры стран провели искренний обмен мнениями.

По его словам, цели государств в вопросах развития могут дополнять друг друга. Лидер КНР также призвал обе стороны объединить усилия для развития дружбы между народами.

Днем ранее Трамп в нарушение протокола лично встретил китайского председателя в аэропорту в Вашингтоне.