Трамп заявил о запрете CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что запрещает журналистам CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что с сегодняшнего дня запрещаю фейковым новостям CNN, MS Now и Politico доступ в Белый дом из-за их постоянного „освещения“ фейковых новостей» — заявил Трамп.

По его словам, медиа не должны постоянно публиковать вымысел и ложь, когда освещают работу президента США, администрации и страны. Он также пригрозил, что за этими изданиями последуют другие.

Такое решение, в случае исполнения, может привести к искам о нарушении Первой поправки. Этот документ напрямую запрещает Конгрессу издавать законы, ограничивающие свободу слова, печати, собраний и вероисповедания

Ограничения затронут практическую работу пресс-пула: CNN участвует в системе, которая обеспечивает прямые трансляции заявлений президента из Белого дома.

Ранее Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, открыто заявил, что Соединенные Штаты шпионят за Китаем.