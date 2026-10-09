В аэропорту Эр-Рияда загорелся самолет авиакомпании Saudia, стоявший у терминала. Три источника агентства Reuters сообщили, что в борт могли попасть обломки после перехвата ракеты или другой снаряд.

По предварительным данным, пассажиров на борту лайнера не было. Тем не менее, обозреватели не исключили, что в результате случившегося могли пострадать люди.

Агентство связало пожар с атаками хуситов, которые усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами, стремясь нарушить работу воздушного пространства королевства и нефтяных объектов. Официальных комментариев о случившемся от саудовских властей и авиакомпания Saudia не поступало.

Ранее аэропорт Абха в Саудовской Аравии временно приостанавливал работу. Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что по аэропорту нанесли удар баллистической ракетой.