Сегодня 12:05 Хуситы запретили израильским судам проходить через акваторию Красного моря Фото: РИА «Новости»
Хуситы запретили израильским судам проходить через акваторию Красного моря и объявили, что все они станут военной целью для йеменских повстанцев. Заявление представителей движения распространил телеканал
Al Masirah.
Кроме того, они объявили о ракетном ударе по неназванным военным целям в районе Тель-Авива.
Накануне ситуация между Ираном и Израилем вновь начала обостряться. Представители ЦАХАЛ сообщили об
ударе по иранскому нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр в провинции Хузестан на юго-западе страны.
В ответ, по их словам, иранские вооруженные силы выпустили ракеты в сторону израильской территории, активно работает система противовоздушной обороны.
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