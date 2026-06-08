Хуситы запретили израильским судам проходить через акваторию Красного моря и объявили, что все они станут военной целью для йеменских повстанцев. Заявление представителей движения распространил телеканал Al Masirah .

Кроме того, они объявили о ракетном ударе по неназванным военным целям в районе Тель-Авива.

Накануне ситуация между Ираном и Израилем вновь начала обостряться. Представители ЦАХАЛ сообщили об ударе по иранскому нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр в провинции Хузестан на юго-западе страны.

В ответ, по их словам, иранские вооруженные силы выпустили ракеты в сторону израильской территории, активно работает система противовоздушной обороны.