В Йемене объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами

Правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию для противостояния движению «Ансар Аллах», также известному как хуситы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на SABA.

Запрос на объявление мобилизации подал председатель президентского руководящего совета Рашад аль-Алими, его одобрила палата представителей. Мера вступает в силу с момента оглашения.

В документе указано, что граждан мобилизуют, чтобы противодействовать эскалации со стороны хуситов, защищать жителей страны, республиканский строй и государственный суверенитет. Депутаты призвали политические силы отложить разногласия и отметили важность взаимодействия с аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Аль-Алими провел в Эр-Рияде встречу с премьер-министром Йемена Шаей аз-Зиндани, министрами и военным командованием для обсуждения реализации принятого решения.

Ранее хуситы взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив — один из ключевых маршрутов мирового судоходства.