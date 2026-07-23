Британия сообщила об обстреле танкера в Красном море

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Красном море. Об этом написало агентство Reuters .

«UKMTO сообщило, что получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Аль-Шукаика в Саудовской Аравии, отметив, что никто не пострадал», — отметили в материале.

В управлении уточнили, что в танкер попал снаряд, который спровоцировал пожар.

В понедельник, 20 июля, хуситы из повстанческого йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Повстанцы пообещали жестоко отвечать на все действия Саудовской Аравии. Также хуситы заявили, что оставляют за собой право на всеобъемлющую эскалацию в Красном море.

В начале июня хуситы запретили израильским судам проходить через акваторию Красного моря и объявили, что все они станут военной целью.