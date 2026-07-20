Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Хуситы из повстанческого йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал военного представителя организации Яхья Сариа.

По словам вождя повстанцев, они предпримут меры по принципу «око за око» в отместку за почти 12-летнюю осаду. Он добавил, что саудиты блокируют порты и аэропорты его народа с суши, моря и воздуха и разграбляют ресурсы страны.

В заявлении подчеркнули, что оставляют за собой право на всеобъемлющую эскалацию и будут жестко отвечать на действия Саудовской Аравии.

В июне на фоне конфликта между Ираном и американо-израильской коалицией хуситы запретили судам Израиля проходить через акваторию Красного моря. Кроме того, они объявили о ракетном ударе по неназванным военным целям в районе Тель-Авива.