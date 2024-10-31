«Точка кипения». В НАТО разочаровались политикой Венгрии

Отношения Североатлантического альянса и Венгрии приблизились к «точке кипения». Об этом сообщила газета Politico .

«Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией», — заявили авторы материала.

Разногласия между Венгрией и партнерами по альянсу обострились после того, как европейское государство отказалось участвовать во встрече послов и военных советников НАТО. На мероприятии предполагалось обсуждение связей Венгрии с Россией и Китаем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал призвать Германию и Францию к переговорам с Россией по Украине. До этого глава правительства отметил, что все страны мира должны подталкивать стороны конфликта к диалогу.