Орбан выразил намерение призвать Макрона и Шольца начать переговоры с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет Германию и Францию начать переговоры с Россией по Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации», — сообщил он.

Ранее Орбан назвал прекращение огня первым шагом, чтобы урегулировать конфликт на Украине. По его словам, все страны мира должны подталкивать Россию и Украину к переговорам. Он отметил, что мир никогда не наступит, если все будут ждать идеального плана по урегулированию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что надежду на мир на Украине может дать и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.