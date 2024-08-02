Тарасова назвала бронзу для российских олимпийцев честным результатом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала сохранение бронзы за российскими олимпийцами честным результатом. Так в беседе с ОТР она оценила сообщение о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции сохранил за Россией бронзу командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Да, я считаю, что это справедливо, хотя убеждена, что наша команда самая сильная. Бронза — это честно, это правильно», — заявила Татьяна Тарасова и добавила, что дело закрыто.

Ранее CAS отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.