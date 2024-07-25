Комиссия CAS признала верным решение о дисквалификации Валиевой на Олимпиаде в Пекине

CAS отклонил апелляцию по делу о дисквалификации фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Слушания по делу российских спортсменов прошли 12 июля. Международный союз конькобежцев (ISU), который лишил фигуристку Камилу Валиеву золотой медали командного турнира, поддержал решение суда.

Апелляции в CAS подавали российские фигуристы, Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания Канады и Федерация фигурного катания на коньках России.

Последняя выставила заявление, в котором высказала свое разочарование из-за решения суда. В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что спортсмены завоевали свои медали в чистой и честной борьбе, сообщил RT.

Валиеву дисквалифицировали с соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. В командном зачете на Олимпиаде золото присудили США, серебро — Японии, а бронзу — России.