Стрелявший у консульства Израиля в Мюнхене оказался экстремистом

Spiegel: ликвидированный у консульства Израиля в Мюнхене был экстремистом

Стрелок, которого полицейские ликвидировали у здания консульства Израиля в Мюнхене, был экстремистом. Об этом сообщило издание Spiegel .

Мужчине было 18 лет, он жил в австрийской федеральной земле Зальцбург.

«Он уже был известен органам безопасности как исламист», — уточнили журналисты.

До этого молодого человека привлекли к ответственности за распространение пропаганды ИГИЛ*, но дело закрыли.

Выстрелы прозвучали в районе консульства Израиля в Мюнхене 5 сентября. Информации о жертвах и раненых не поступало. Местные власти не комментировали ситуацию. В этот же день в 1972 году в Мюнхене произошел теракт на Олимпийских играх, сообщил RT. Тогда боевики открыли огонь по членам израильской сборной.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.