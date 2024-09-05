Стрельба произошла около генконсульства Израиля в Мюнхене в день годовщины теракта на ОИ

В районе здания генерального консульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы. Об этом сообщило издание Focus .

«Несколько выстрелов прозвучало в четверг утром перед Генеральным консульством Израиля на Барерштрассе в центре Мюнхена», — указали авторы материала.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Также журналисты напомнили о том, что 5 сентября — годовщина теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Тогда боевики расстреляли 11 членов израильской сборной.

В среду, 4 сентября, стрельба произошла в штате Джорджия в США. Вооруженный человек ворвался на территорию средней школы Апалачи в Уиндере и открыл огонь по людям. Ранение получили несколько человек, их отправили в больницу на вертолете. Погибших, по предварительным данным, в результате стрельбы не было.