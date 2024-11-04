В Крыму оценили ущерб полуострову за годы в составе Украины в триллионы рублей

За годы нахождения в составе Украины Крым получил ущерб на триллионы рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Счет пойдет на триллионы рублей, это понятно уже сейчас. В период Украины нанесен ущерб культуре, экологии и экономике Крыма. Оставшееся в Крыму имущество от Советского Союза разграблено и пришло в негодность», — сказал он.

Крым по итогам народного референдума стал регионом России в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ высказались 95,6% избирателей в Севастополе и 96,77% в Крыму.

Украинский журналист Остап Дроздов заявлял, что международное сообщество считает отказ киевского режима от Крыма обязательным условием для завершения российско-украинского конфликта. Таким образом он ответил на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего передать полуостров на 20 лет под мандат ООН, а затем провести референдум о его статусе.