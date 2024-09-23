«Минус Крым». Украинский журналист сделал неожиданное признание

Мировое сообщество считает отказ Украины от Крыма необходимым условием для завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист Остап Дроздов.

Такое заявление журналист сделал в ответ на предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который предложил передать Крым под мандат ООН на 20 лет, а после провести референдум о его статусе.

«Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое видение выхода из конфликта базируется на формуле „минус Крым“», — заявил Дроздов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Сикорского безумной. Регионы России и ее территории не могут являться предметом дискуссий о передаче кому-либо.