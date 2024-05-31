США обвинили в попытке совершить в Грузии революцию

Премьер Кобахидзе: финансируемые США НПО пытались совершить революции в Грузии

Фото: РИА «Новости»

Получающие финансирование от США грузинские НПО пытались устроить в стране революцию. Об этом журналистам завил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова привело РИА «Новости».

«Финансированные в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», — заявил грузинский премьер.

Кобахидзе отметил, что необходимо пересмотреть грузино-американские отношения, их нужно «оздоровить». По его словам, это пойдет на пользу и грузинскому, и американскому народу.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подпишет закон об иноагентах вместо президента. Саломе Зурабишвили, скорее всего, не станет визировать документ, отметил спикер.

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