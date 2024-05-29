Спикер парламента Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента

Папуашвили заявил, что подпишет закон об иноагентах вместо президента Грузии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам планирует подписать закон об иноагентах. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщила телерадиокомпания Imedi .

«Сейчас мы ожидаем подпись <…> Соответственно, этот закон подпишу я», — подчеркнул он.

Папуашвили добавил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, скорее всего, не подпишет документ. Закон «О прозрачности иностранного влияния» отправили в администрацию главы государства 28 мая.

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах. Голосование прошло во время пленарного заседания. Главу страны обвинили в измене родине.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис потребовал от Евросоюза пересмотреть отношения с Грузией, чтобы страна не присоединилась к ЕС. Соединенные Штаты также пересмотрят двухстороннее сотрудничество с Грузией. Власти страны пообещали не торговать свои суверенитетом, несмотря на санкции.