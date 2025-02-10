Российский посол назвал главную ценность отношений с Китаем

Российско-китайские отношения отличаются высоким качеством, они не подвержены влиянию внешней турбулентности. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, отношения России и Китая зиждутся на принципах взаимного доверия, добрососедства, учете интересов друг друга, доверии и равноправии.

«Они не только достигли беспрецедентно высокого уровня, но и продолжают уверенное поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран», — сказал Моргулов.

Дипломат привел в пример активные политические контакты между государствами. В прошлом году произошли две встречи лидеров, несколько личных переговоров, контакты председателей парламентов, глав МИД, руководителей правящих партий и многое другое, заявил посол.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов заявил, что торговая война между США и Китаем будет невыгодной для России. По его словам, противостояние двух государств ударит по логистике всего мира.