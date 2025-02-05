Экономическую войну между Китаем и США назвали невыгодной для России

Новая торговая война между США и Китаем станет невыгодной для России, так как противостояние двух стран нанесет удар по логистическим цепочкам по всему миру. Об этом телеканалу «Вместе-РФ» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Он напомнил о первой торговой войне между КНР и Белым домом шесть лет назад. По его словам, с тех пор китайская сторона стала сильнее и может ответить на введенные в отношении нее ограничения.

«Но Китай-то уже другой. Да и Америка другая. Китай уже значительно сильнее. Он уже отвечает, я бы сказал, более „громким голосом“», — подчеркнул сенатор.

Денисов добавил, что торговая война негативно отразится на многих странах, в том числе и на России.

В ответ на введенные Белым домом 10-процентные пошлины Китай ввел денежные сборы на импорт угля, СПГ, нефти, сельхозтехники и некоторых автомобилей из США. Комитет по тарификации и классификации при Государственном совете КНР назвал действия американской стороны нарушением правил Всемирной торговой организации, которое мешает экономическому сотрудничеству.